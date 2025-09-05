المجلس النرويجي: حقوق أهالي غزة ضائعة بين القصف المستمر والحاجة للمساعدات

قالت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، إن المدنيين في قطاع غزة يعانون بشكل غير متناسب نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، حيث تم تدمير البنية التحتية والمستشفيات والملاجئ، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين والعاملين في القطاع الإنساني والصحفيين.

وأضافت أن الأطفال والنساء يتحملون العبء الأكبر من الصراع، وأن المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي لحمايتهم.

وأشارت شاينا لوفي تصريح لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساعدات للنازحين والمحتاجين، بما في ذلك المياه والخدمات الأساسية والدعم النفسي للأطفال. وقالت: "نحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، رغم محدودية الموارد والملاجئ."

وأضافت أن دعم المدنيين في غزة لا يقتصر على المواد الغذائية فقط، بل يشمل المساعدات التعليمية والنفسية والاجتماعية، لضمان تقديم حياة كريمة لهم قدر الإمكان. وأكدت أن عمل المجلس يستمر رغم الصعوبات والتحديات المستمرة.

وأكدت شاينا لو أن هناك حاجة ملحة لتدخل المجتمع الدولي، وقالت: "يجب محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وفرض قيود على مبيعات الأسلحة وفتح المعابر لإدخال المساعدات دون أي عوائق."

وأضافت أن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات هما السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية، وأكدت أن المجلس سيستمر في تقديم الدعم بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.