آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
توك شو

المجلس النرويجي: حقوق أهالي غزة ضائعة بين القصف المستمر والحاجة للمساعدات

إسراء صبري

قالت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، إن المدنيين في قطاع غزة يعانون بشكل غير متناسب نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، حيث تم تدمير البنية التحتية والمستشفيات والملاجئ، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين والعاملين في القطاع الإنساني والصحفيين. 

وأضافت أن الأطفال والنساء يتحملون العبء الأكبر من الصراع، وأن المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي لحمايتهم.

وأشارت شاينا لوفي تصريح لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساعدات للنازحين والمحتاجين، بما في ذلك المياه والخدمات الأساسية والدعم النفسي للأطفال. وقالت: "نحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، رغم محدودية الموارد والملاجئ."

 وأضافت أن دعم المدنيين في غزة لا يقتصر على المواد الغذائية فقط، بل يشمل المساعدات التعليمية والنفسية والاجتماعية، لضمان تقديم حياة كريمة لهم قدر الإمكان. وأكدت أن عمل المجلس يستمر رغم الصعوبات والتحديات المستمرة.

وأكدت شاينا لو أن هناك حاجة ملحة لتدخل المجتمع الدولي، وقالت: "يجب محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وفرض قيود على مبيعات الأسلحة وفتح المعابر لإدخال المساعدات دون أي عوائق." 

وأضافت أن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات هما السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية، وأكدت أن المجلس سيستمر في تقديم الدعم بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.

