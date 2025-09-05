قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
محافظات

محافظ الغربية: العمل الخيري شريك أصيل في بناء المجتمع ودعم المبادرات لصون كرامة المواطن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، أن هذا اليوم يمثل محطة إنسانية مهمة لتجديد الدعوة إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز دور المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالعمل الأهلي باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة وشريكًا أصيلًا في بناء المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن “عروس الدلتا” تضع الإنسان في قلب أولوياتها، حيث تعمل المحافظة على دعم المبادرات الخيرية والمجتمعية التي تلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أن ما يجري تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية على أرض الغربية يعكس هذا التوجه الإنساني، ويترجم في الوقت ذاته رؤية الدولة نحو حياة كريمة تليق بالمصريين جميعًا.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار الجندي إلى أن العمل الخيري في الغربية يمثل تكاملاً حقيقيًا مع الجهود الرسمية، حيث يتم التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فضلًا عن دعم المبادرات الشبابية التي تزرع الأمل وتبني الوعي، لافتًا إلى أن هذه الشراكات تعكس صورة حضارية لمجتمع متماسك يواجه التحديات بروح التعاون.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن عروس الدلتا ستظل منارة للعطاء الإنساني، وأن المحافظة ستبقى داعمة لكل مبادرة خيرية تساهم في خدمة المواطن وصون كرامته، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من يمد يده بالعطاء، من أفراد ومؤسسات، معتبرًا أن كل عمل خيري هو لبنة تُضاف في بناء وطن قوي يليق بأبنائه.

