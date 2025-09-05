محافظ الغربية: العمل الخيري شريك أصيل في بناء المجتمع ودعم المبادرات لصون كرامة المواطن

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، أن هذا اليوم يمثل محطة إنسانية مهمة لتجديد الدعوة إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز دور المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالعمل الأهلي باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة وشريكًا أصيلًا في بناء المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن “عروس الدلتا” تضع الإنسان في قلب أولوياتها، حيث تعمل المحافظة على دعم المبادرات الخيرية والمجتمعية التي تلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أن ما يجري تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية على أرض الغربية يعكس هذا التوجه الإنساني، ويترجم في الوقت ذاته رؤية الدولة نحو حياة كريمة تليق بالمصريين جميعًا.

دعم الأسر والعائلات

وأشار الجندي إلى أن العمل الخيري في الغربية يمثل تكاملاً حقيقيًا مع الجهود الرسمية، حيث يتم التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فضلًا عن دعم المبادرات الشبابية التي تزرع الأمل وتبني الوعي، لافتًا إلى أن هذه الشراكات تعكس صورة حضارية لمجتمع متماسك يواجه التحديات بروح التعاون.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن عروس الدلتا ستظل منارة للعطاء الإنساني، وأن المحافظة ستبقى داعمة لكل مبادرة خيرية تساهم في خدمة المواطن وصون كرامته، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من يمد يده بالعطاء، من أفراد ومؤسسات، معتبرًا أن كل عمل خيري هو لبنة تُضاف في بناء وطن قوي يليق بأبنائه.