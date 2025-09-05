قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعزز الاستدامة في المطارات.. ملامح مشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

نورهان خفاجي

جهود كبيرة تبذلها وزارة الطيران المدني برئاسة الدكتور سامح الحفني، من أجل دفع عجلة التخطيط لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، المرتقب إنشاؤه خلال السنوات القادمة، ليضاف بتشغيله طاقة استيعابية مضاعفة لمباني الركاب الحالية بالمطار.

ملامح مشروع مبنى الركاب 4 الجديد بمطار القاهرة 

وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، قال إن المشروع يستهدف إنشاء مبنى ركاب بسعة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر سنويًا، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن ومبادئ الاستدامة البيئية.

أوضح وزير الطيران، أن المشروع يتضمن إنشاء مدرج جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية بما يواكب التطورات في هذا المجال، إضافة إلى مواقف سيارات واسعة مغطاة بالكامل بالألواح الشمسية، وربط متكامل بشبكة طرق حديثة ذات مداخل سلسة وسريعة، فضلًا عن مباني دعم وتشغيل مصممة وفق المعايير القياسية الدولية.

إلى جانب هذا سيكون المبنى الجديد المرتقب إنشاؤه في مطار القاهرة، معتمد بشكل كلي على أحدث التقنيات الذكية ليكون ضمن مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يصبح المشروع نموذجًا رائدًا في تصميم وتشغيل المطارات حول العالم. 

مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة “صديق للبيئة”

مبنى الركاب 4 الجديد في مطار القاهرة، لن يكون مبنى استثنائيًا ليس فقط مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية، ولكن أيضا تستهدف وزارة الطيران أن يكون مبنى ركاب مستدام على مستوى الخدمات، التي تعزز استخدام التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، - هذا ما كشفته تدوينات رئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس أيمن عرب - عبر حسابه الرسمي.

كشف “رئيس الشركة القابضة للمطارات”، أن مشروع مبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة الدولي، لن يكون مجرد مبنى ركاب جديد؛ بل خطوةٌ جريئةٌ إلى الأمام، مُصمّمةٌ لتقديم تجربةٍ عالمية المستوى للمسافرين، ودعم النمو المستدام، وتعزيز دور مصر كمركزٍ حقيقيٍّ بين القارات.

قال “عرب” في تدوينته أيضا: “نفخر بالتخطيط لرؤية تصميم وتطوير مشروع مبنى الركاب رقم 4 القادم في مطار القاهرة الدولي، وهو منشأة متطورة مصممة لتجسيد الكفاءة، وراحة الركاب، والحفاظ على البيئة، حيث يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا في ترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في البنية التحتية للطيران المستدام”.

وأكمل، قائلا: “مطارات اليوم أكثر من مجرد نقاط عبور، بل هي رموز للتقدم، وعوامل تمكين للتواصل، ومساهمات فعّالة في ازدهار البلاد، مع كل مبنى جديد وكل ابتكار، نتحمل مسؤولية: البناء ليس فقط للحاضر، بل للأجيال القادمة”.

أكد رئيس القابضة للمطارات، أن الاستدامة هي حجر الزاوية في رؤية مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة من خلال تبني التصميم الأخضر، والطاقة المتجددة، والعمليات الأكثر ذكاءً. تابع: “نُشكّل مطارات تُوازن بين النمو والمسؤولية البيئية، يضمن هذا الالتزام أن يظل قطاع الطيران محركًا للناتج المحلي الإجمالي وحارسًا لمستقبلنا المشترك”.

ما بين الخطوات الحكومية المكثفة والتصريحات التي يلوح بها مسئولي الطيران المدني، حول مبنى الركاب 4 الجديد بمطار القاهرة، تعكس الاهتمام البالغ في سرعة إنجاز مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة الذي وصل إلى أقصى طاقة استيعابية من حركة الركاب خلال الأعوام الأخيرة، وبات في حاجة ماسة إلى زيادة طاقته المأمولة مع إضافة المبنى الجديد.

حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، وضعت وزارة الطيران المدني الملامح العامة لمشروع إنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة، بما سيكون عليه شكل المطار والإمكانيات التي سيتم تزويده بها، لتجمع خلاصة ما وصلت إلى المطارات العالمية، لكن حتى اللحظة لم تستقر الحكومة على التصاميم الخاصة بالمبنى المرتقب أو التكلفة الإجمالية المقررة له، وهو ما سيحددها التصميم وسنوات البناء المتوقع له حتى دخوله طور التشغيل.


 

