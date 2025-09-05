قبل الشتاء .. سحب تشغيلة لأشهر دواء لعلاج نزلات البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها رقم «62» لعام 2025 ، من تداول تشغيلة لدواء شهير لعلاج نزلات البرد .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء المذكور يحمل إسم « Cevitil1 gm Effervescent Tablet » ، تشغيلة رقم « 2500238 » الذي يستخدم لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا حيث يعمل على تقوية المناعة والدواء يحتوي على المادة الفعالة فيتامين سى و التى تستعمل فى العلاج والوقاية من الأمراض الفيروسية و البكتيرية.

سببب التحذير

واوضحت هيئة الدواء إن سببب التحذير من التشغيلة لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء مشددة علي ضرورة سحب ووقف تداول وتحريز تلك التشغيلة علي الفور



وقالت هيئة الدواء ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء باإلتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

واكدن هيئة الدواء المصرية ،علي أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولاينطبق على تداول المستحضر بشكل عام ,