تفاصيل أول حفل لـ أنغام في لندن بعد الأزمة الصحية

تستعد الفنانة انغام لحفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن، وهو ما يعد الأول لها بعد تعافيها من العملية الجراحية.

وأعادت أنغام نشر بيان الجهة المنظمة للحفل، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وجاء كالتالي: “عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة مسرح رويال ألبرت هول في لندن، يوم 23 سبتمبر، هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرح، تسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد، وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى”.

أول ظهور لـ أنغام في حفل كايروكي

وكان الظهور الأول لأنغام بعد عودتها من رحلتها العلاجية في ألمانيا بحفل فريق كايروكي ضمن ختام مهرجان العلمين

وشاركت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فيديو يوثق لحظة احتفاء الفنان أمير عيد، نجم فرقة كايروكي، بها خلال حفله الذي أقيم أمس في ختام مهرجان العلمين الجديدة.

وظهر أمير عيد على المسرح وهو يوجه التحية لأنغام، متمنيًا لها دوام الصحة بعد أزمتها الأخيرة، فيما قوبل حضورها بعاصفة من التصفيق من جانب الجمهور.

وعلّقت أنغام، عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، بقولها: “ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش”، في أول تعليق لها بعد الحفل، مؤكدة امتنانها للجمهور وسعادتها بالأجواء التي عاشتها.