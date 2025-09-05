قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف ينعى مقيم شعائر ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته
الأعلى منذ 7 أشهر.. توسع إنتاج شركات القطاع الخاص في دبي خلال أغسطس الماضي
شعبة الدواء: لدينا نقص في 200 نوع.. وياسمين عز: الشركات تضغط لرفع الأسعار
رابط سريع .. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة
بعد 7 أشهر زواج.. تطعن زوجها للخلاف على مصروف البيت بالمحلة| القصة الكاملة
قيادي بمستقبل وطن: رفض مصر لتصريحات نتنياهو يؤكد أنها ستظل حصنا لفلسطين
برلماني: مصر متمسكة بثوابتها ومعبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
جلسة نقاش لوزير الخارجية مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص
أحمد موسي يطلق هاشتاج عاش الجيش المصري عاش
أحمد موسى يطالب المصريين بالتفاعل مع هاشتاج #عاش_الجيش_المصري_عاش
من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم
للتيسير على العاملين بالصناعة.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر متمسكة بثوابتها ومعبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

عادل زيدان
عادل زيدان
محمد الشعراوي

قال المهندس عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يعكس بجلاء ثبات الموقف المصري في رفض أي محاولات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو تمرير مخططات التهجير تحت أي مسمى.

وأكد زيدان، أن القاهرة بعثت برسالة قاطعة مفادها أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، وأن هذا الموقف يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأوضح زيدان ، في بيان أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين ليست سوى محاولة للهروب من تبعات الجرائم المرتكبة في غزة والضفة، ومحاولة لتصدير أزماتها الداخلية عبر إشاعة الفوضى في المنطقة.

وشدد على أن مصر تتعامل مع هذه الطروحات باعتبارها انتهاكًا فجًا للقانون الدولي الإنساني، يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي التي تستوجب المحاسبة الدولية.

وأشار إلى أن القاهرة أكدت في بيانها أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق عبر فرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي على الأرض، بل من خلال التمسك بالقرارات الدولية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لا تكتفي بالرفض المبدئي لسياسة التهجير، وإنما تطالب أيضًا بوقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإعادة تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع ومعابره وفقًا للاتفاقيات الدولية، بما يعيد التوازن ويمنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.

عادل زيدان مجلس الشيوخ وزارة الخارجية والهجرة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

سوزي الاردنية

ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها

ترشيحاتنا

الهام شاهين

أغلي الغاليين| إلهام شاهين تظهر مع أنغام.. شاهد

محمد فضل شاكر

سهرة طربية .. محمد فضل شاكر يتألق في حفله بالساحل الشمالي

انغام

تفاصيل أول حفل لـ أنغام في لندن بعد الأزمة الصحية

بالصور

ما هو أفضل وقت لغسل الأسنان: قبل الإفطار أم بعده؟

تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان

خضروات ممنوع تخزينها في الثلاجة .. تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظها

خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة

نشرة المرأة والمنوعات | أوروبا تمنع استخدام الهارد جل .. اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لجثث بأيدٍ مقيدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

3 وزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد