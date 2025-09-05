برلماني: مصر لن تسمح بجعل معبر رفح بوابة للتهجير.. والحقوق الفلسطينية ثابتة لا تسقط

قال النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، إن البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، يجسد موقفًا وطنيًا راسخًا، يعبر عن رفض مصر القاطع لأي محاولة للمساس بثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار “البري”، في بيان له، إلى ان الرسالة المصرية جاءت واضحة وحاسمة حيث أن معبر رفح سيظل شريانًا إنسانيًا لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ولن يتحول يومًا إلى بوابة لتهجيرهم أو تصفية قضيتهم.

وشدد على أن محاولات الاحتلال دفع الفلسطينيين لمغادرة أرضهم تحت القصف أو الحصار تمثل جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه التصريحات الإسرائيلية ليست إلا محاولة يائسة للهروب من استحقاقات السلام العادل، وتكريس سياسة الأمر الواقع.

ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والضغط؛ لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس الشرقية.

وأكد “البري” أن موقف مصر ثابت لا يتغير، وهو دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن هذا الخيار هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد النائب على أن الشعب المصري قيادةً وحكومةً وشعبًا سيظل مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن فلسطين ستبقى في وجدان المصريين حتى استعادة كامل حقوقها التاريخية، مؤكدًا أن أي محاولة لفرض واقع جديد؛ ستبوء بالفشل أمام صلابة الموقف المصري.