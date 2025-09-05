برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسيل الأموال

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أصبحت بيئة خصبة للاستغلال، مشيرا إلى أن الكثيرين من الخارجين عن القانون يستغلون سهولة التعاملات الرقمية لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.

وأشار "يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بقوة على المخالفين ، إلى جانب تطبيق آليات تحقق دقيقة من هويات المعلنين ومصادر تمويلهم.

وطالب عضو النواب بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لوضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجرائم الإلكترونية.

تجدر الاشارة إلى أن النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.

وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية”.