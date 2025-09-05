برلماني: مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى بوابة لتهجير الفلسطينيين

أدان النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا عدوانية تتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية، وتمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية قبل أن تكون بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد حسين في بيان صادر عنه أن مصر لن تسمح على الإطلاق بتحويل معبر رفح إلى وسيلة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها، مشددًا على أن الموقف المصري كان وسيظل ثابتًا في الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وداعمًا لمسار عودته إلى أرضه، وليس إخراجه منها.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرار دوامة الدماء في غزة، وأن محاولاتها لتصدير أزمتها الداخلية عبر مخططات التهجير لن تجلب سوى مزيد من العزلة والإدانة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال، والعمل على إحياء عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأكد أن مصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي، وستظل على عهدها التاريخي داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لكل محاولات فرض الأمر الواقع أو تصفية القضية الأولى للعرب.