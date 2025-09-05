برلمانية: تصريحات إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين مرفوضة ومصر سند للقضية

أكدت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت نائبة سيناء، أن هذه التصريحات المرفوضة تكشف عن مخطط إسرائيلي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير قسري يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مشددة على أن مصر قيادةً وشعبًا كانت وما زالت داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت سالم، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بدور محوري في التصدي لهذه المخططات، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة على كافة المستويات، ودعم متواصل للأشقاء الفلسطينيين سواء سياسيًا أو إنسانيًا، مشيرة إلى أن مصر ستظل سندًا وعونًا للقضية الفلسطينية حتى ينال شعبها كامل حقوقه المشروعة.

وطالبت سالم، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوقف هذه المخططات غير المشروعة، وحماية الشعب الفلسطيني من أي محاولات للتهجير أو فرض الأمر الواقع بالقوة.