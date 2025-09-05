قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تأهيل 3 كليات بجامعة الوادي الجديد ضمن جائزة التميز الحكومي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي نتائج تحكيم النسخة الأولى من جائزة جامعة الوادي الجديد للتميز الداخلي لعام 2025، والتي أُقيمت برعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وتحت اشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة للشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للجامعات، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتبني معايير التميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والأكاديمية.

وأسفرت أعمال التحكيم عن تأهيل ثلاث كليات (دون ترتيب) لتمثيل جامعة الوادي الجديد في جائزة مصر للتميز الحكومي بدورتها المقبلة لعام 2026، وهي: كلية الطب البشري، وكلية العلوم، وكلية الزراعة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحكيم الذي انعقد (عن بُعد) بمشاركة الدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة وفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم: الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا السابق، والأستاذ الدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتضمن الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ الجائزة منذ انطلاقها، بدءًا من تدريب فريق عمل إدارة الجائزة الداخلية، وتنظيم الورش والندوات التوعوية بكليات الجامعة، مرورًا بتأهيل سفراء التميز والمقيمين الداخليين، وصولًا إلى إعداد طلبات الترشح من جانب سبع كليات، وانتهاءً بمناقشة النتائج النهائية والتوصيات الختامية.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لترسيخ ثقافة التميز بين كلياتها المختلفة، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والوطني، بما يواكب رؤية الدولة في تحقيق التميز المؤسسي والابتكار.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد جائزة التميز

