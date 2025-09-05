دون إصابات.. حريق بكابل كهرباء في حلوان.. صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات اندلاع حريق محدود في كابل كهرباء بمنطقة ركن الياسمين في حلوان بدون إصابات.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة الى أن الكابل شهد شرزا ثم اشتعل حريق محدود به وتمت السيطرة عليه بطفاية حريق وإخطار شركة الكهرباء لإصلاح العطل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بنشوب حريق في كابل كهرباء بالشارع الرئيسي بمنطقة ركن الياسمين في حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتمت السيطرة على الحريق بطفاية حريق بدون إصابات أو خسائر بشرية وإخطار شركة الكهرباء لإصلاح العطل واستكمال الاجراءات القانونية.