السيطرة على حريق اندلع بـ شونة للكتان بقرية العزيزية في سمنود

شهدت قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم، اشتعال حريق هائل بشونة كتان علي مساحة 8 قراريط إثر ارتفاع درجة الحرارة وتم الدفع بـ 5 سيارات مطافئ لإخماد نيرانه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود لإخماد الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية تزامنا مع تصاعد الأدخنة وتم إحجام النيران من الامتداد للمنازل المجاورة.

تفاصيل الحريق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بشونة للكتان بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ 5 سيارات مطافئ لإخماد النيران ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.