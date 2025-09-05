تقنية الرحم الاصطناعي.. جدل أخلاقي ومستقبلي في إصدار جديد للدكتور جمال السويدي

أطلق الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كتابه الجديد بعنوان: “الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري” في أبوظبي.

شهد الحفل نخبة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أنور قرقاش والدكتور عمر حبتور الدرعي، إلى جانب عدد من المفكرين والمثقفين.

تناول الكتاب موضوعًا مبتكرًا يمس مستقبل البشرية، حيث يركز على تقنية الرحم الاصطناعي، موضحًا انعكاساتها الأخلاقية والقانونية والدينية والاجتماعية.

وأكد الدكتور السويدي في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مراد البلوشي، أهمية استشراف تأثيرات هذه التقنية وتوظيفها بشكل آمن.

زكما أشاد الإعلامي راشد العريمي بالمسيرة البحثية للدكتور السويدي، مشيرًا إلى إسهاماته في إثراء الفكر العلمي.

من جانبها، أثنت الدكتورة فاطمة الكعبي على الكتاب، مؤكدة دوره في تقديم رؤية شاملة لفهم التقنية التي تعد ثورة طبية تسهم في علاج العقم وتقليل الأمراض الوراثية.

في حين حذر الدكتور محمد بن هويدن من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتقنية على التوازن الديموغرافي وحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور رضوان السيد ضرورة تطوير رؤية دينية وأخلاقية حديثة لضمان استخدامها المسؤول، مشيرًا إلى الجدل الفقهي حولها وتأثيرها على القيم الإنسانية.