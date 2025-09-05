حزب شعب مصر: تهجير الفلسطينيين مرفوض من مصر قيادة وشعبا

ثمن حزب شعب مصر برئاسة أشرف المقدم الموقف الوطني والقومي الثابت الذي عبرت عنه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، في رفضها القاطع للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدا أن هذا الموقف ليس جديدًا على مصر، التي تحملت على مدار التاريخ مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.

وقال أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، إن رفض مصر لسياسة التهجير أو فرض حلول أحادية الجانب يأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وفي إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن دعم مصر لحق العودة وتقرير المصير يمثل رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية لن تصفى أو تختزل في حلول وقتية تتجاهل الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وعبر حزب شعب مصر عن اعتزازه بتلاحم الموقف المصري الرسمي والشعبي معا في هذه القضية، خاصة وأن ذلك يعكس أصالة الشعب المصري وإيمانه بعدالة نضال الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إحياء مسار التسوية الشاملة والعادلة.