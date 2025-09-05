برلماني سابق: المصريون في الخارج على قلب رجل واحد

قال المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب السابق، إن الشعب المصري في الخارج على قلب رجل واحد، وإن القلة القليلة لن تغير أي شيء في مقابل إخلاص المصريين لوطنهم.

وأكد سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الجزء المأجور لا ينتمي إلى مصر في شيء، والشعب المصري لن يتغير، والمصريون بالخارج يؤكدون أن الرئيس السيسي أول من يهتم بهم ومشاكلهم.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك خطة يتم تنفيذها من جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن نتنياهو أعلنها صريحة، أنه مستعد لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لكن مصر سوف تغلقه فورا.

