زينة طارق تتوج بالميدالية الذهبية في المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز

تألقت البطلة الواعدة زينة طارق محمد ببطولة كأس مصر ، حيث نجحت في اقتناص الميدالية الذهبية في منافسات المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأندية واللاعبات على مستوى الجمهورية.



وجاء فوز زينة ليعكس حجم الموهبة والإصرار الذي تتمتع به، حيث أبهرت لجنة التحكيم بأدائها المتوازن والحركات الدقيقة التي نفذتها بثقة عالية، ما أهلها لاعتلاء منصة التتويج والفوز بالمركز الأول عن جدارة.



وأعرب مدربوها عن فخرهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن زينة تملك قدرات كبيرة تؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي، بينما عبرت أسرتها عن سعادتها البالغة بهذا التتويج الذي يُعد خطوة مهمة في مشوارها الرياضي.



وتشهد بطولة كأس مصر منافسات قوية بين عشرات اللاعبات الصغيرات، في أجواء حماسية تهدف إلى صقل المواهب وإعداد جيل جديد من البطلات القادرات على رفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.



ويذكر أن هذا الفوز يفتح أمام البطلة الصغيرة آفاقاً جديدة للمشاركة في البطولات المقبلة، ويؤكد أن مستقبل الجمباز المصري يبشر بالمزيد من النجاحات.