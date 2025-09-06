قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%

مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية عن خبر سار للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، حيث قرّرت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إعتباراً من الأول من سبتمبر 2025 بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية مع إستمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وكشف البيان أنه تم التوسع فى عدد المنافذ المشاركة فى المبادرة لتصبح (55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة - 113 شادر"رئيسى وفرعى" - 114 قافلة متحركة) بإجمالى 2931 منفذ.. على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1150) منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وزارة الداخلية العام الدراسى الجديد كلنا واحد المستلزمات المدرسية

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

