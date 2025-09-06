سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم، السبت 6-9-2025، على مستوى السوق الرسمية.

وجاء آخر تحديث مسجل لسعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري، ليصبح 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، ميد بنك".

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أقل سعر نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، نكست، أبو ظبي التجاري، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 48,53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع في بنوك "القاهرة، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، العربي الأفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB".

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع في بنوك “مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، بيت التمويل الكويتي”.