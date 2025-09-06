احذر مشروبات "الدايت" فهي تسرّع شيخوخة الدماغ

وجدت دراسة حديثة أن الاستهلاك المتكرر للمحليات الاصطناعية، التي توجد عادة في المشروبات الغازية الغذائية والمياه المنكهة والوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، قد يسرع من انخفاض الذاكرة والتفكير لدى البالغين في منتصف العمر.

كان التأثير يعادل حوالي 1.6 سنة من شيخوخة الدماغ الإضافية، وخاصة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من مرض السكري.

اتبع البحث، الذي نشر في 3 سبتمبر في علم الأعصاب، مجلة الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، 12772 بالغا في جميع أنحاء البرازيل لمدة ثماني سنوات في المتوسط. أكمل المشاركون، الذين كان متوسط أعمارهم 52 عاما، استبيانات مفصلة حول نظامهم الغذائي في بداية الدراسة، بما في ذلك ما أكلوه وشربوه خلال العام السابق.

استنادا إلى تناولهم المبلغ عنه من سبعة محليات صناعية شائعة، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، المستهلكين المنخفضين والمتوسطين والعاليين.



شملت المحليات التي تمت دراستها الأسبارتام والسكرين والأسيسولفام-ك والإريثريتول والزيليتول والسوربيتول والتاجاتوز. غالبا ما تكون هذه موجودة في الأطعمة فائقة المعالجة، مثل المياه المنكهة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والزبادي والحلويات منخفضة السعرات الحرارية، وتستخدم أحيانا من تلقاء نفسها كبدائل للسكر.

خضع المشاركون لاختبارات معرفية في بداية الدراسة ومنتصفها ونهايتها، والتي قيمت الذاكرة واللغة والطلاقة اللفظية والذاكرة العاملة وتذكر الكلمات وسرعة المعالجة.

بعد حساب عوامل مثل العمر والجنس وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وجد الباحثون أن الأشخاص في أعلى مجموعة محلية شهدوا انخفاضا أسرع بنسبة 62٪ في الوظيفة المعرفية العامة من أولئك في أدنى مجموعة، هذا يعادل تقريبا 1.6 سنة من شيخوخة الدماغ الإضافية، أظهرت المجموعة الوسطى انخفاضا أسرع بنسبة 35٪، أو حوالي 1.3 سنة من الشيخوخة الإضافية.

كان التأثير أكثر بروحا لدى البالغين دون سن 60 عاما. قالت مؤلفة الدراسة كلوديا كيمي سوموتو من جامعة ساو باولو: "غالبا ما ينظر إلى المحليات منخفضة السعرات الحرارية وبدونها كبديل صحي للسكر، ومع ذلك تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن بعض المحليات قد يكون لها آثار سلبية على صحة الدماغ بمرور الوقت"، وأضاف سوموتو أن المشاركين المصابين بداء السكري تأثروا بشكل خاص، حيث من المرجح أن يستخدموا بدائل السكر

بالنظر إلى المحليات الفردية، ارتبط الأسبارتام والسكرين والأسيسولفام-ك والإريثريتول والسوربيتول والزيليتول بانخفاض أسرع في الذاكرة والإدراك، في حين لم يظهر التاتاتوز أي تأثير كبير.

لا تثبت الدراسة أن المحليات الاصطناعية تسبب التدهور المعرفي، ولكنها تثير مخاوف بشأن تأثيرها طويل الأجل على صحة الدماغ، قال سوموتو: "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها والتحقيق فيما إذا كانت بدائل السكر المكرر الأخرى، مثل صلصة التفاح أو العسل أو شراب القيقب أو سكر جوز الهند، قد تكون بدائل فعالة".

