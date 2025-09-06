احذر.. 3 علامات يومية تشير للإصابة بنوبة قلبية

تعد أمراض القلب، وخاصةً النوبات القلبية، من أكثر المواقف المرعبة التي قد يواجهها المرء في حياته، سواءً كان ذلك يحدث لهم أو لأحبائهم، فهي من تلك اللحظات التي تتطلب منك استخدام تركيزك الذهني للتعامل مع مفاجأة الحدث المفزعة، لكن المشكلة تكمن في أن النوبات القلبية لا تصاحبها دائمًا آلام صدرية مفاجئة وشديدة، غالبًا ما يرسل جسمك إشارات يومية هادئة قبل وقت طويل من حدوث النوبة القلبية.

علامات تشير لحدوث نوبة قلبية

- انزعاج في الصدر ليس واضحًا

دائمًا يعتقد الكثيرون أن النوبة القلبية تعني دائمًا ألمًا شديدًا في الصدر، لكنها قد تكون أيضًا عبارة عن ضغط أو امتلاء أو ضيق غير واضح، يظهر ويختفي، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن هذا الألم هو انزعاج يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يعود بعد زواله، قد ينتشر الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، ويُسمى غالبًا “الألم الرجيع”

- ضيف في التنفس وقت الراحة

هل تعاني من صعوبة في التقاط أنفاسك، حتى لو لم تصعد السلالم أو تحمل شيئًا ثقيلًا؟ قد يحدث ضيق التنفس هذا مع أو بدون ألم في الصدر، قد يظهر تدريجيًا، وقد يبدو أحيانًا غير مرتبط، ولكنه مؤشر مهم على أن قلبك لا يحصل على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين

- عسر الهضم واضطراب المعدة

لا، ليس بالضرورة أن يكون حرقة المعدة الشائعة، أو اضطرابًا بسيطًا في المعدة، قد يكون الألم أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن، أو الشعور بالانتفاخ، أو عسر الهضم أو الغثيان، حتى لو لم يكن هناك ما يُفسر ذلك، من أعراض انسداد الشريان، في كثير من الحالات، يتجاهل الناس هذه الأعراض الهضمية، ظانين أنها مشاكل معوية بسيطة

المصدر times of india