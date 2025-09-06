رئيس الوزراء يتفقد أعمال إحياء حديقة الأزبكية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ورافقه عدد من المسئولين.

ويأتي تطوير حديقة الأزبكية لإعادتها إلى رونقها كأحد أقدم وأشهر المتنزهات في العاصمة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول إعادة إحياء وتشغيل حديقة الأزبكية التي تهدف إلى الحفاظ على الثقافة، والتراث، والتاريخ، والترفيه.

واستمع لخطة تشغيل الحديقة، وكذا الاشتراطات الخاصة بالإدارة والتشغيل لحديقة الأزبكية، مستعرضًا الموقف التنفيذي للسوق الجديدة للكتب بالأزبكية، وأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمنطقة لتحسين الخدمات بها من خلال إنشاء الأكشاك ودورات المياه ومبنى إدارة المنطقة.

كما استمع لشرح حول آلية التشغيل لأكشاك بيع الكتب والمشروبات بحديقة الأزبكية التراثية، والتي ارتكزت على عدة محاور منها: الحفاظ على التصميم المعماري الموحد، وعدم وضع لافتات عشوائية، وحظر الكشافات القوية التي لا تتماشي مع الطابع التراثي، وتنفيذ الصيانة الدورية تحت إشراف استشاري موحد.