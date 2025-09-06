قيادي بمستقبل وطن: وحدة الصف الوطني خط الدفاع الأول لمصر

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، رفضه القاطع لأي محاولات للنيل من القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت وستظل السند الحقيقي للقضية، والدرع الحامي للأمن القومي العربي.

وأضاف أن المواقف المصرية الثابتة تعبّر عن إرادة شعبية راسخة، وأن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الحساسة هو الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن الحزب يضع على عاتقه مسؤولية التوعية وحشد الطاقات الشعبية في مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع، مؤكداً أن المصريين على قلب رجل واحد خلف جيشهم ورئيسهم دفاعاً عن الأرض والكرامة والسيادة.

واختتم المهندس البديوي السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري لن يسمح بفرض أي حلول على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الاصطفاف الوطني سيظل السلاح الأقوى في مواجهة كل التحديات.