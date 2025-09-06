المصريين الأحرار: تصريحات نتنياهو استفزازية ومخططات التهجير مرفوضة تمامًا

تابع حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ببالغ الاستنكار والاستياء الشديد التصريحات الاستفزازية المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، والتي يروج فيها لمشروع شيطاني يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه في قطاع غزة، وإلى تصدير الأزمة إلى الجارة مصر، باعتبارها مخرجا لأزمة الكيان المحتل التي صنعها بنفسه بإجرامه وحربه الوحشية غير المتكافئة ضد شعب أعزل.

وأكد حزب المصريين الأحرار، وهو جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري الذى يعلن بأعلى صوت، وبوضوح لا لبس فيه، وبحزم لا يعرف المساومة أو المرونة في الأمن القومي المصري بكافة الأشكال .

ورفض حزب المصريين الأحرار بشكل مطلق وكامل أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر، إن هذه الدعوات ليست سوى امتداد للمشروع الاستعماري الصهيوني الذي يسعى لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره وتصفية قضيته العادلة.

ووصف الحزب في بيان له، ما يحدث بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ومحاولة لتحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر واحتلال إلى قضية لاجئين، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأكد حزب المصريين الأحرار ، أن الثوابت المصرية راسخة وواضحة وثابتة دولة وشعباً وحكومة، في دعم الحق الفلسطيني بكل قوة، وأن حدودنا ليست وإلى الأبد مدخلاً لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الجيش والشعب المصري ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل فلسطين، ولن نسمح بأن تتحول هذه التضحيات إلى ذريعة لمشروع التهجير والتوطين.

وأوضح أن القضية ليست في استقبال مصر للاجئين من حيث المبدأ، فمصر لم تتخل عن واجبها الإنساني تجاه أي شقيق في أي وقت، والقضية أيضًا ليست في "رفض استقبال إخواننا" كما يحاول البعض تزييفه، بينما القضية الجوهرية هي مقاومة ومحاصرة المشروع الصهيوني الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود الشعب على أرضه.

كما حمل حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والقوى العظمى، المسؤولية الكاملة عن توقف هذه الحرب الإبادة الفورية، وعن حماية الشعب الفلسطيني في أرضه، ووقف محاولات التهجير القسري التي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

كما دعا إلى تحرك عاجل وفعال لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف إلى قطاع غزة؛ ونحذر بصوت مصري جهور ،الكيان المحتل من أن استمراره في هذا المسار التصعيدي الخطير، ومحاولاته جر مصر والمنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار، سيكون له تبعات وخيمة على أمن وسلامة المنطقة بأكملها.

وشدد علي أن مصر قوية بجيشها وشعبها وقادرة على الدفاع عن أمنها القومي، الذي يعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية جزءاً أصيلاً منه،

ختاماً، يجدد حزب المصريين الأحرار تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الامن القومى المصري ومقدرات الدولة المصرية، ونؤكد أن طريق السلام الحقيقي والوحيد في المنطقة يبدأ بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، ووقف كل أشكال الاستيطان والاحتلال.