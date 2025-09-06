رئيس الحركة الوطنية: رد الخارجية علي تصريحات نتنياهو يقطع الطريق علي محاولات تهجير الفلسطينيين

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، ردًا على التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين ، جاء حاسما وقاطعا لأى طريق أو محاولة لتنفيذ مخطط التهجير، واصفا تصريحات نتنياهو بأنها تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن البيان أكد على الموقف المصري الثابت والراسخ برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، متابعا، إن الموقف المصري، ممثلًا في هذا البيان الواضح، ليس مجرد رد دبلوماسي، بل هو تعبير عن التزامنا الأخلاقي والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية، ان البيان البيان أن تهجير الفلسطينيين يُعد خطا أحمر لن تسمح به مصر، لما له من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

وأكد الشاهد، أن مصر تظل حجر الزاوية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن موقفها هذا يعكس إيمانها العميق بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الشاهد، المجتمع الدولي إلى دعم الموقف المصري والتحرك فورًا لوقف هذه الانتهاكات الصارخة ومحاسبة المسؤولين عنها.