أول تعليق من بوتشيتينو بشأن رحيل رئيس توتنهام

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ومدرب توتنهام هوتسبير السابق إنه شعر بالصدمة من أنباء استقالة دانييل ليفي الرئيس التنفيذي للفريق الإنجليزي بعد ما يقرب من 25 عاما في المنصب.



كان ليفي، المعروف بأسلوبه التفاوضي الصارم، مصدر إحباط للجماهير التي تلومه على فشله في دفع الأجور اللازمة لجلب لاعبين قادرين على منح توتنهام أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1961.



لكن الإنجليزي البالغ من العمر 62 عامًا كان مسؤولًا أيضًا عن تحويل النادي الواقع في شمال لندن بملعب جديد وملعب تدريب على أحدث طراز.



وتحت قيادة ليفي الذي أصبح رئيسًا للنادي في فبراير 2001، حصد توتنهام أول لقب كبير له منذ عام 2008، بعد فوزه على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ليحصل على مكان في دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة خلال فترة ولايته.



وقال بوتشيتينو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "أنا في حالة صدمة بعض الشيء، لأنه كان رئيسي السابق، لا أعرف ماذا حدث هناك".



وتابع: "بالطبع، أرسلت له رسالة نصية، وأرسلت رسالة نصية لأشخاص مختلفين كانوا قريبين جدًا منه، وما زال لا يوجد رد، ليس لديّ معلومات إضافية".



وأضاف: "كل ما أريد قوله هو إنني أتمنى له كل التوفيق في حياته وعائلته ووقته، نعم، لقد صُدمتُ، مثل كثيرين ممن يعرفونه جيدًا".



واختتم: "لا يمكننا أن ننسى علاقتنا الآن، كانت تلك فترة مهمة للغاية في مسيرتنا المهنية، وللنادي أيضًا".



كان بوتشيتينو مسئولاً عن توتنهام من عام 2014 إلى عام 2019، وحولهم إلى منافسين دائمين على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قادهم نهائي دوري أبطال أوروبا واحتلوا المركز الثاني خلف ليفربول.