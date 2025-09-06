الاحتلال يعجز عن تأمين نفسه.. فشل لوجستي يعري الحدود الأردنية الإسرائيلية

كشف موقع "حدشوت بزمان" العبري، اليوم، عن حادثة خطيرة تمثلت في تعطل جميع أنظمة المراقبة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن، نتيجة انقطاع الكهرباء في منطقة الأغوار، ما أدى إلى شلل تام في قدرات الرصد والتتبع خلال أكثر من 12 ساعة متواصلة.

وبحسب الموقع، فقد نفد الوقود من المولدات الكهربائية الاحتياطية، دون اتخاذ أي إجراءات مسبقة أو استعدادات طارئة من قبل جيش الاحتلال، ما جعل الحدود "عمياء بالكامل"، على حد وصف المصدر.

المثير للقلق، بحسب التقرير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن على علم فوري بهذا الخلل الحاد، حيث تبين لاحقا أن أنظمة المراقبة كانت متوقفة دون علم القيادة العسكرية، ما يسلط الضوء على ثغرات خطيرة في منظومة الأمن والسيطرة.

ووفقا للتقرير فأن هذه الحادثة تفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول مدى جهوزية الجيش للتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة في مناطق حدودية حساسة، وسط تخوفات من تكرار مثل هذا العطل في سياقات أمنية أكثر تعقيدا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات أعادت 8 جنود إسرائيليين بعد توقيفهم إثر اجتيازهم الحدود الأردنية يوم 27 أغسطس.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع إن عملية اجتياز الجنود الإسرائيليين للحدود الأردنية، وقعت بتاريخ 27 أغسطس الماضي، عندما اجتاز 8 جنود الحدود لمسافة قصيرة.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد قامت قوات حرس الحدود الأردنية بتوقيف الجنود فورًا، وأجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة التي أظهرت أن تجاوزهم للحدود كان عن طريق الخطأ.

وأضافت أنه، وبعد استكمال الإجراءات، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية الحدود الأمنية الموقعة بين الطرفين.