ناصر ترك: شركات السياحة تنفذ برامج حج تأشيرة المجاملة

قال ناصر ترك ،نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ،أن الساعات القليلة الماضية شهدنا تنظيم أحد الملتقيات الخاصة بخدمات برامج السياحة والفنادق ،والتى ضمت شركات من الجانبين المصري والسعودي ،لإثراء العلاقات التجارية بينهما .



أوضح ترك لـ"صدى البلد"،أن الشركات والفنادق المصرية والسعودية، مسؤولة عن تظيم برامج الرحلات خاصة العمرة والحج ،من تسكين ونقل بالاضافة الي التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية ،لتخرج في النهاية ببرامج تليق بـعملائها.



أشار نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ،إلى أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة وضعت أسس وأطر للتعامل مع الجانب السعودي ، والتى أفرزت عنها وجود بوابتين للحج والعمرةالمصرية ،لافتا اننا نجحنا للتعاقد مع أحد الشركات السعودية لتوفير خدمات حج هذا العام.

تأشيرة حج مجاملة



تابع قائلا :أن تجمع أبرز الشركات والفنادق السعودية والمصرية ، على أرض مصر لتقديم أفضل خدمات للعمرة من الأمور الإيجابية،مشددا ان من لها حق تنظيم العمرة هي شركات السياحة فقط ، منوها حتى تأشيرة مجاملات الحج ينظم برامجها شركة سياحة.

