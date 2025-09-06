أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم على الإطلاق .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجرم الحرب نتنياهو اعترف إنه قفل الجانب الفلسطيني من معبر رفح ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الجانب الفلسطيني من معبر رفح يسيطر عليه جيش الاحتلال ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بيان وزارة الخارجية المصرية لإدانة واستهجان تصريحات نتنياهو في منتهى القوة والأهمية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لازم مصر تبقى واضحة بالطريقة دي في بياناتها وإحنا بندافع عن أمننا وبلدنا ولن نسمح بابتزاز او مساومة".