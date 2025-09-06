وزير الخارجية في ضيافة صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل.. صور

استضاف صالون ماسبيرو الثقافي في أولي ندواته اليوم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وانعقد الصالون بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين وشباب الدبلوماسيين، باستديو أحمد زويل ، واستمرت فعاليات الصالون لأكثر من ساعتين.

شهد الصالون منح وسام ماسبيرو للإبداع للأساتذة الكبار: فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال.

وكان صالون ماسبيرو قد شهد اليوم لقاءً فكرياً لوزير الخارجية بشأن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي.

قام بتقديم الصالون الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة.

ويذاع الصالون في إطار برنامج جديد علي شاشة التليفزيون المصري باسم برنامج صالون ماسبيرو الثقافي