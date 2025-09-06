باكستان تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين

أدانت باكستان بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي أعربت فيها عن نيتها تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة متعمدة لعرقلة جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم السبت أن التهجير القسري والتوسع المستمر في بناء المستوطنات غير القانونية يعكسان تجاهل إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في مواجهة المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون ومحاسبة إسرائيل على ممارساتها.

وجددت باكستان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

