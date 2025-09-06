قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة الوطنية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية .. ونتنياهو يروّج لأوهام سياسية
وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية
بفستان منقط.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام
المحامين العرب : نرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل عن معبر رفح
الجهاز الفني يخفف الضغط البدني على لاعبي الزمالك قبل ودية النجوم
وزير الطيران المدني: مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع
وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال
نظرة أولى على عائلة جالاكسي S26.. أحدث الصور المسربة تكشف عن التصاميم الجديدة
فيريرا يوجه تعليمات فنية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري
نيجيريا تحافظ على آمال التأهل لكأس العالم بالفوز على رواندا
هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية
أخبار العالم

وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية

وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا اللبناني كمال شحادة
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا اللبناني كمال شحادة
أ ش أ

ثمن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا اللبناني كمال شحادة دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية.. وقال: إن "الدعم المصري المقدم إلى لبنان له عدة وجوه".


وأعرب شحادة - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية - عن أمله في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين لبنان ومصر لبنان مستقبل باهر في المستقبل الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. مشيدا باستراتيجية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي الشاملة.


وحول قرار حصر السلاح بيد الدولة، قال "كل اللبنانيين موافقون على حصرية السلاح وهناك اتفاق على الهدف، ولكن ليس هناك اتفاق على توقيت تنفيذه .. ويجب دعم الجيش اللبناني بإمكانيات أكبر لإتمام العملية بشكل أسرع".


وأوضح أن هدف الحكومة من هذا القرار هو حماية الشعب اللبناني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من النقطة الخامسة وعودة السجناء وإعادة إعمار الجنوب اللبناني.


كما ثمن أيضا الدعم العربي، معربا عن أمله في زيادته مع حصر السلاح وفرض السيادة اللبنانية بشكل كامل، لافتا إلى أنه شرط أساسي من شروط الاستقرار السياسي والعسكري ولإعطاء الثقة إلى المستثمرين للعودة إلى لبنان مرة أخرى.


وحول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، قال إن الحكومة تعهدت بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي وبانتظار صدور القانون لإنشاء الوزارة للتنسيق مع باقي الوزارات وإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد رقمي، كما نستهدف استقطاب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.


وأضاف أنه مطلوب من الحكومة تبني الهوية الرقمية كما نعمل على توسيع رقعة انتشار التعليم واستعمال الذكاء الاصطناعي.
 

لبنان مصر استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي لبنان ومصر السيادة اللبنانية حصر السلاح

