وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية

ثمن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا اللبناني كمال شحادة دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية.. وقال: إن "الدعم المصري المقدم إلى لبنان له عدة وجوه".



وأعرب شحادة - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية - عن أمله في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين لبنان ومصر لبنان مستقبل باهر في المستقبل الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. مشيدا باستراتيجية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي الشاملة.

وحول قرار حصر السلاح بيد الدولة، قال "كل اللبنانيين موافقون على حصرية السلاح وهناك اتفاق على الهدف، ولكن ليس هناك اتفاق على توقيت تنفيذه .. ويجب دعم الجيش اللبناني بإمكانيات أكبر لإتمام العملية بشكل أسرع".



وأوضح أن هدف الحكومة من هذا القرار هو حماية الشعب اللبناني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من النقطة الخامسة وعودة السجناء وإعادة إعمار الجنوب اللبناني.



كما ثمن أيضا الدعم العربي، معربا عن أمله في زيادته مع حصر السلاح وفرض السيادة اللبنانية بشكل كامل، لافتا إلى أنه شرط أساسي من شروط الاستقرار السياسي والعسكري ولإعطاء الثقة إلى المستثمرين للعودة إلى لبنان مرة أخرى.



وحول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، قال إن الحكومة تعهدت بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي وبانتظار صدور القانون لإنشاء الوزارة للتنسيق مع باقي الوزارات وإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد رقمي، كما نستهدف استقطاب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.



وأضاف أنه مطلوب من الحكومة تبني الهوية الرقمية كما نعمل على توسيع رقعة انتشار التعليم واستعمال الذكاء الاصطناعي.

