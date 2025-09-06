نقيب الصحفيين : صحح مفاهيمك رسالة وعي لكل بيت

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بدء الصالون الشهري للجنة الشؤون العربية بحضور ومشاركة الدستور أسامة الازهري .

وقال البلشي: جئت اليوم لاستمع وأتعلم في حضرة ضيوف إجلاء وعلماء كبار.. أرحب بالحضور الكريم في حضرة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وأتذكر في المحفل البطولة والفداء في فلسطين الحبيبة،

واضاف: أبلغكم بترحاب الزميل محمد الشاذلي، الذي منعته ظروف وفاة عمه عن الحضور والترحيب بكم، كما أتوجه بالشكر للزميلة أميرة العناني رئيس القسم الديني بجريدة الدستور على دورها في تنظيم الفعالية.

وأكد أن مبادرة صحح مفاهيمك التي أطلقتها الوزارة لتكون رسالة وعي تمتد لكل بيت ومدرسة وشارع لبناء وعي ديني رشيد، مختتما: ارحب بجميع الزملاء الذين سوف يستلمون تأشيرات العمرة واتمنى منهم أن يدعو لنا.

وبدأت منذ قليل، فعاليات الصالون الشهري الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويأتي الصالون بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويناقش الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.