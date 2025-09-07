قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سمير كمونة: أزمة زيزو مع حسام حسن «شائعة».. واللاعب اختار الأهلي برغبته

رباب الهواري

أكد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية السابق، أن الإعلام الزملكاوي هو السبب وراء أزمة أحمد سيد زيزو الحالية.

وقال كمونة، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيك" مع الإعلامية سهام صالح على قناة "أون":
"الإعلام الزملكاوي هو من يصنع أزمة لزيزو مع منتخب مصر، وهو السبب الرئيسي في أزماته الحالية بعد انتقاله إلى الأهلي".

وأضاف: "اللاعب كانت رغبته الانتقال إلى الأهلي، وذهب دون إجبار من أحد، لكن الإعلام الزملكاوي يتعمد تشويه صورته حاليًا بسبب تواجده في القلعة الحمراء، كما أن السوشيال ميديا صنعت أزمة غير حقيقية لزيزو عقب مباراة إثيوبيا".

وتابع: "لا أعلم سبب تصدير إشاعة أزمة بين زيزو وحسام حسن عقب مباراة إثيوبيا، فنحن نتحدث عن أمور غير فنية بعد المباراة بدلاً من التركيز على الأداء الفني".

واختتم كمونة تصريحاته قائلاً: "جلوس حسام عبد المجيد على دكة البدلاء أمام إثيوبيا أمر طبيعي جدًا، وحسام حسن لم يظلم اللاعب، وخالد صبحي مدافع مميز للغاية".

حسام حسن زيزو اخبار الرياضة منتخب مصر

