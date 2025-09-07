قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر سبتمبر

مروة فاضل

أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بجميع مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر 2025م وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات.

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة.

ونوهت الشركة إلى أنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل، يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

وأوضحت أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب رقم 01220906668.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقاً للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه المنوفية

