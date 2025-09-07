قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
مدبولي يشهد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
لقطات من مران منتخب مصر في القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو| شاهد
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
رياضة

إمام محمدين يتغيب عن اجماع مجلس إدارة الاتحاد السكندري .. اعرف السبب

إمام محمدبن
إمام محمدبن
حسام الحارتي

تعرض الكابتن إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، لوعكة صحية حالت دون عقد اجتماعه مع مجلس إدارة النادي، والذي كان مقررًا لمناقشة أسباب استقالته من منصبه.

وتقدم إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري باستقالته إلي مجلس الإدارة دون أن يذكر أي أسباب لرحيله ليفحر مفاجأة من العيار الثقيل.

أثارت هذه الخطوة دهشة الجميع، بمن فيهم رئيس النادي محمد سلامة

وفي سياق سابق قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي تجديد التعاقد مع الكابتن إمام محمدين  رئيس قطاع الناشئين، لموسم جديد 2025-2026  تأكيداً على الثقة الكبيرة في الكفاءة الفنية والإدارية للكابتن إمام محمدين ، ودوره البارز في تطوير منظومة الناشئين واكتشاف ودعم المواهب الشابة التي تُعد ركيزة أساسية لمستقبل الفريق الأول.

الكابتن إمام محمدين إمام محمدين الاتحاد السكندري مجلس إدارة النادي محمد سلامة

