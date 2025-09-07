مبابي يرشح ليفربول وآرسنال لمنافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، الجدل بتوقعاته حول هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2025-2026، مؤكدًا أن المنافسة ستكون مفتوحة بين أكثر من فريق، رغم البداية القوية لليفربول.

ليفربول في الصدارة بعد 3 جولات

انطلقت نسخة البريميرليج الحالية وسط منافسة شرسة، حيث تمكن ليفربول من حصد العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات، ليعتلي الصدارة بـ9 نقاط، بينما حلّ تشيلسي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ما يعكس ملامح بداية مثيرة للموسم.

مبابي: ليفربول الأوفر حظًا ولكن

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال مبابي: "بالطبع، يجب وضع ليفربول في المقام الأول، لأنهم مصممون على الفوز بلقب تلو الآخر".

وأضاف: "لكن لدي آمال كبيرة أيضًا على آرسنال، لأن عناصره الأساسية يعرفون بعضهم جيدًا منذ فترة طويلة، وهذا عامل حاسم في كرة القدم".

إشادة خاصة بآرسنال واستحضار قوة السيتي

النجم الفرنسي لم يخفِ إعجابه بالمدفعجية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني والعناصري قد يمنح الفريق دفعة قوية هذا الموسم، وقال: "ربما يكون عام آرسنال، لديهم كل المقومات لتقديم موسم استثنائي".

كما لم يغفل مبابي ذكر مانشستر سيتي الذي يبقى في نظره حاضرًا دومًا في سباق اللقب، حيث شدد على أن "السيتي دائمًا في المقدمة على أي حال، في ظل وجود بيب جوارديولا وإيرلينج هالاند".

المرشح النهائي من وجهة نظر مبابي

وعند مطالبته باختيار مرشح وحيد للتتويج باللقب، أجاب مبابي بحذر: "هذا صعب، ربما آرسنال، ربما يكون عامهم، ومن السهل بالتأكيد قول السيتي وليفربول".

بهذه التصريحات، يضع مبابي ثلاثيًا ناريًا في دائرة التنافس على لقب البريميرليج، مؤكدًا أن الطريق نحو اللقب لن يكون مفروشًا بالورود لأي فريق، وأن عنصر الاستمرارية سيكون الفيصل في نهاية الموسم.