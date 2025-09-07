أحمد موسى: القطاع الخاص هو الذي سيتولى الاقتصاد خلال الفترة المقبلة

قال الإعلامي أحمد موسى إن القطاع الخاص هو الذي سيتولى خلال الفترة المقبلة، وإذا كان الحديث اليوم عن 60% فلا مانع أن يكون 70% خلال الأيام المقبلة.

التوجه للقطاع الخاص

ولفت الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أنه حان الوقت إلى التوجه للقطاع الخاص لقيادة المسيرة، مشيرا إلى أن ذلك أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الاستراتيجية الخاصة بالتصنيع

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن وزير الصناعة تحدث عن الاستراتيجية الخاصة بالتصنيع، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي.

ضغط الاستثمارات

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد، وخاصة في المناطق الفندقية والسكنية الجديدة.

وبشأن الشراكة المصرية مع السعودية والإمارات، تابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: مصر تشهد شراكة استثمارية ضخمة في البحر الأحمر بمنطقة مراسي، والتي ستفتح الباب أمام 150 ألف فرصة عمل، وضخ مليارات الدولارات، وذلك بفضل الأمن والأمان، وجمال الطقس المصري، وأصالة الشعب.