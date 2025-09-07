منتخب بوركينا فاسو يواصل الاستعداد لمواجهة مصر

واصل منتخب بوركينا فاسو الاستعداد لمواجهة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر اقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وخاض منتخب بوركينا فاسو تدريبات بدنية قوية في الفترة الصباحية على أن يخوض في الفترة المسائية مران جماعي عقب العودة من المباراة الماضية في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وشهدت التدريبات مشاركة النجم إيريك تراورى لاعب نادي بيراميدز وبدا جاهزًا للمشاركة في المباراة المصيرية أمام الفراعنة في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.