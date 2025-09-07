قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر مرموش يكشف عن أمنيته باللعب بجوار يايا توريه وسط تحديات بداية الموسم مع مانشستر سيتي

عمر مرموش
عمر مرموش
إسلام مقلد

في تصريح لافت يكشف عن طموحه الكروي وأحلامه الخاصة، أكد النجم عمر مرموش أنه كان يتمنى اللعب بجوار أسطورة مانشستر سيتي ومنتخب كوت ديفوار السابق يايا توريه، أحد أبرز نجوم خط الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع قناة "تي إن تي سبورتس"، حيث تحدث مرموش عن تقديره الكبير لمسيرة اللاعب الإيفواري الذي ارتدى قميص "السيتيزنز" لثمانية مواسم كاملة.

يايا توريه.. أيقونة مانشستر سيتي

يُعتبر يايا توريه واحداً من أبرز اللاعبين الذين صنعوا مجد مانشستر سيتي الحديث، فقد شارك في 316 مباراة سجل خلالها 80 هدفاً وصنع 45 تمريرة حاسمة، وكان ركيزة أساسية في تتويج الفريق بعدد من الألقاب الكبرى، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

رحيله عام 2018 بقرار من المدرب بيب جوارديولا أثار جدلاً واسعاً بين جماهير السيتي، إذ اعتبره الكثيرون خروجاً غير منصف لنجم ترك بصمة لا تُمحى في ملعب الاتحاد.

بداية متعثرة لعمر مرموش مع السيتي

منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، تمكن مرموش من ترك انطباع إيجابي سريع، حيث أشاد به بيب جوارديولا وأكد على دوره المؤثر داخل التشكيلة. 

لكن بداية هذا الموسم جاءت مخيبة للآمال، إذ خسر الفريق مباراتين من أصل ثلاث في افتتاحية الدوري، بينما لم ينجح النجم المصري في تسجيل أي هدف حتى الآن، مكتفياً بصناعة هدف وحيد.

هذه الانطلاقة الضعيفة زادت من حجم الضغوط على مرموش، الذي يسعى لإثبات قدرته على تقديم مساهمات أكبر مع حامل لقب الدوري.

مرموش مع منتخب مصر.. بريق مختلف

على الرغم من البداية المتعثرة مع مانشستر سيتي، إلا أن مرموش واصل تألقه مع منتخب مصر، حيث سجل هدفاً مهماً في شباك إثيوبيا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليساهم في فوز الفراعنة بهدفين نظيفين على ستاد القاهرة الدولي.

هذا الأداء أعاد التأكيد على موهبة اللاعب وقدرته على صناعة الفارق حينما يُمنح المساحة والثقة.

تحديات المرحلة المقبلة

تصريحات مرموش عن أمنيته باللعب بجوار يايا توريه تعكس جانباً إنسانياً من شخصيته، وتبرز تقديره للأساطير الذين مهدوا الطريق في الملاعب الأوروبية. 

إلا أن الواقع الحالي يضعه أمام تحديات أكبر، إذ يحتاج اللاعب المصري إلى تجاوز صعوبات البدايات هذا الموسم واستعادة بريقه مع مانشستر سيتي، خاصة في ظل المنافسة القوية على المراكز داخل الفريق.

نجاحه في ذلك قد يجعله أحد الركائز الأساسية لمشروع جوارديولا المستقبلي، ويمنحه مكانة مرموقة بين نجوم البريميرليج.

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي يايا توريه الدوري الإنجليزي الممتاز

