رانيا المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل يحقق التكامل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن : "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية".



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد المرجعية الأساسية التي تحدد مجالات تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية، حيث تفرق بين القطاعات الاستراتيجية التي تحتفظ الدولة بإدارتها، وتلك التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص، سواء بالشراكة أو عبر التخارج الجزئي أو الكلي، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.