خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استياء الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، بسبب كثرة إصابات المغربي أشرف داري خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور: «عماد النحاس يري ضرورة التعاقد مع مدافع خلال الفترة المقبلة؛ بسبب كثرة إصابات أشرف داري، خاصة وأن الموسم ما زال في البداية، وأن النادي الأهلي لديه العديد من الارتباطات خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «النحاس ينتظر التقرير الطبي بشأن إصابة داري، ومدة غيابه؛ بعد أن وصل اللاعب إلى القاهرة اليوم».

واختتم: «النحاس يفضل التعاقد مع مدافع أجنبي حال رحيل داري خلال انتقالات يناير».