محافظات

جامعة دمنهور تحتفي بطلاب "التعليم المدمج" بالتربية للطفولة المبكرة وتتوج جهودهم بحفل تخرج مميز

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد الموافق 7سبتمبر، حفل تخرج دفعة 2025 من طلاب التعليم المدمج الملتحقين بكلية التربية للطفولة المبكرة، بالشراكة مع جامعة المنيا، و ذلك بحضور الدكتور مصطفى حمزة، قائم بعمل عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخريجين وأسرهم.

استهل "ترابيس"كلمته بتقديم التهنئة لخريجي التعليم المدمج بكلية التربية للطفولة المبكرة وعددهم ١١٠، مشيدا بتفوقهم وحرصهم على مواصلة العلم، وتخطي كل الصعاب للوصول إلى أهدافهم وتحقيق النجاح، لافتا إلى أن حفل اليوم يأتي تكليلا و تتويجا لجهودهم بالنجاح، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.


وأوضح "ترابيس" أن نظام التعليم المدمج جمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، لتقديم بيئة تعلم متواكبة مع التطورات الحديثة ولا تفقد مميزات التفاعل المباشر بين الأستاذ والطالب، مؤكدا أن إدارة جامعة دمنهور حرصت على تسخير كافة إمكاناتها لدعم هؤلاء الطلاب وتلبية احتياجاتهم، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم احتياجاتهم وتحقق أعلى معايير الجودة في التعليم المدمج،  لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الدراسية، لنجاح تجربتهم التعليمية.


هذا وقد أعرب الدكتور مصطفى حمزة، عن بالغ سعادته و اعتزازه وتقديره لطلبة وطالبات برنامج التعليم المدمج بالكلية، مقدماً لهم خالص الشكر على مابذلوه من مجهود وعمل متواصل على مدار ٤ سنوات مليئة بالتحديات والإصرار على تطوير مستواهم العلمي والثقافي، وتحسين ظروف حياتهم العلمية والعملية.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور تسعى دائما لتعزيز منظومة التعليم بجودة وابتكار، و يعكس حفل تخرج طلاب التعليم المدمج بكلية التربية للطفولة المبكرة، التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجودة والابتكار، و كذا دور الجامعة الحيوي في إعداد كوادر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بعلم ومعرفة راسخة.

