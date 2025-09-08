قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، واصل الدولار تراجعه بينما صعد سعر اليورو الجنيه الاسترليني.

يرصد موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 48.45 جنيه.

سعر البيع: 48.55 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 31.57 جنيه.

سعر البيع: 31.98جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 34.90 جنيه

سعر البيع: 35.28 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين :

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 56.05جنيه.

سعر البيع: 57.08 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 65.05 جنيه.

سعر البيع: 65.80جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 60.11 جنيه.

سعر البيع: 61 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 6.78جنيه.

سعر البيع: 6.80 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 32.61 جنيه.

سعر البيع: 33.06 جنيه. 

