اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع:

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية تخسر 10 مليارات جنيه بالختام

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق منخفضا

سيطر اللون الأحمر على معظم أسواق المال العربية، حيث أنهت بورصتا قطر والبحرين تعاملاتهما على ارتفاع، فيما تراجعت بورصات مصر والسعودية والأردن والكويت.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

وبينما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين؛ عطَّلت بورصة مسقط أعمالها، اليوم الأحد؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 32.22 نقطة، بما يعادل 0.29% ليصل إلى مستوى 11131.43 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 118 مليونًا، و222 ألفًا، و764 سهمًا، بقيمة 272 مليونًا، و641 ألفًا، و432.852ريالًا قطريًا، عبر تنفيذ 12708 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق؛ لتبلغ رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارًا، و287 مليونًا، و122 ألفًا، و937.498 ريالًا قطريًا.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,936.42 بارتفاع وقدره 3.27 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 887.94 بارتفاع وقدره 10.80 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين، و354 ألفًا، و784 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونًا، و54 ألفًا، و535 دينارًا بحرينيًا، نُفذت من خلال 95 صفقة.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.444 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 34455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 42404 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15483 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3872 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14325 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3479 نقطة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد، باللون الأحمر، ليعود مرة أخرة للتراجع؛ بفعل الانخفاض الجماعي للقطاعات الكبرى، ووسط انخفاض في مستويات التداول بالمقارنة مع جلسة الخميس.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنحو 0.58% ليفقد نحو 61.64 نقطة، انخفض بها إلى مستوى 10,593.97 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 2.19 مليار ريال، مقارنة بـ 3.24 مليار ريال، من خلال 126.53 مليون سهم مقابل 153.19 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد تباين أداء القطاعات الكبرى، حيث ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع الطاقة. بنسبة 0.88%، و0.18%، لكل منهما على التوالي.

وسجل السوق الموازي تراجعاً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا بنسبة 0.13%، فاقدا 34.30 نقطة من قيمته، انخفض به إلى مستوى 25,525.29 نقطة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 0.37 نقطة، ليبلغ مستوى 8504.45 نقاط.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 34.85 نقطة، أي بنسبة 0.45%، ليبلغ مستوى 7851.64 نقطة، من خلال تداول 190.2 مليون سهم عبر 9393 صفقة نقدية بقيمة 33.12 مليون دينار.

في حين انخفض مؤشر السوق الأول 9.19 نقطة، أي بنسبة 0.10%، ليبلغ مستوى 9087.49 نقطة، من خلال تداول 210.4 مليون سهم عبر 10452 صفقة بقيمة 51.8 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 42.94 نقطة، أي بنسبة 0.53%، ليبلغ مستوى 8010.94 نقطة، من خلال تداول 151.3 مليون سهم عبر 6024 صفقة نقدية بقيمة 26.9 مليون.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.04%، عند مستوى 2973.74 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2854 صفقة.