الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
للجلسة الثامنة على التوالي.. الرئيس الكوري الجنوبي السابق يتغيب عن محاكمته

الرئيس الكوري السابق
الرئيس الكوري السابق
أ ش أ

غاب الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سيوك-يول"عن محاكمته بتهمة التمرد للجلسة الثامنة على التوالي اليوم الاثنين، مما دفع المحكمة إلى المضي قدما بدونه.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"رفض يون المثول أمام محكمة منطقة سول المركزية منذ اعتقاله الثاني في 10 يوليو بتهم تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، مشيرا إلى مشاكل صحية .
وقالت المحكمة اليوم إنها ستواصل الإجراءات في غيابه، مشيرة إلى أن مركز احتجاز سول حيث يُحتجز يون أفاد بأنه من المستحيل إحضاره بالقوة.
ويحاكم يون بتهمة قيادة تمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وتصل عقوبة التمرد إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
وفي الوقت نفسه، قالت المحكمة إنها تخطط لإنهاء إجراءات المحاكمة بحلول ديسمبر، مشيرة إلى أنه من المتوقع دمجها مع محاكمات التمرد لوزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ورئيس الشرطة جو جي-هو، اللذين شاركا في فرض يون للأحكام العرفية.
وقال القاضي جي كوي-يون إن القضايا الثلاث تجري حاليا بشكل منفصل، لكنها تشترك في قضايا رئيسية وأدلة"، مضيفا أنه من المتوقع دمجها، بحيث تنتهي الإجراءات كقضية واحدة.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي اعترض فيه بعض النقاد على سرعة محاكمة يون بسبب عدد الشهود المختارين.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهادة من مسؤول في قيادة مكافحة التجسس الدفاعية، تورط في عمليات الأحكام العرفية.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يمكن إجراء المحاكمة في غياب المتهم في حال رفض الحضور دون أسباب مشروعة، واعتُبر أنه من المستحيل أو الصعب جدا على ضباط السجن إحضاره بالقوة

