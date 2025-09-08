التحرير الفلسطينية تشيد بالموقف المصري القوي الرافض للتهجير من غزة

ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم /الاثنين/، الموقف المصري الثابت والرافض لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني ـ في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينيةـ "إننا نقدر موقف مصر الثابت على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمواجهة خطط ترحيل الفلسطينيين"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف دولي لإدانة القرارات الإسرائيلية وفرض عقوبات عليها لردعها عن الاستمرار في جريمة التطهير العرقي في القطاع إلى جانب إيقاف الضم التدريجي في الضفة وسياسية الترحيل القسري التي تمارس في الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية.

من جانبه.. أكد الناطق باسم حركة فتح عبدالفتاح الدولة، أن مصر أحبطت بالفعل خطط تهجير الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن إصرار مصر على هذا الموقف سيحول دون تنفيذ هذه الخطط.

وقال إن الموقف العربي الرافض لخطط التهجير يعزز الموقف المصري والأردني والفلسطيني على الرغم من إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على المضي في هذا المشروع.

