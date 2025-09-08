صدى البلد يرصد تطورات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مدير فني جديد

كثفت إدارة الكرة بالأهلي من إجتماعتها بهدف التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأول لكرة القدم بعد توجيه الشكر الي الاسباني خوسيه ريبيرو لسوء النتائج بجانب الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري، وحصرت لجنة التخطيط لكرة القدم قائمة الاسماء التي تم عرضها عليها الي 6 أسماء فقط من بين عشرات السير الذاتية التي تلقتها من قبل وسطاء ووكلاء لاعبين وشركات التسويق.

وبرز من ضمن الأسماء التي عقدت لجنة التخطيط معها "زووم" البرتغالي باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات والذي لم يلقي قبولاً كاملا ، كما عقد زووم أخر مع الدنماركي جيس ثوروب فيما رفض روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لمانشستر سيتي والمنتخب السعودي عرض الاهلي واكد انه لن يعمل في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

ورغم رفض مانشيني فأن هناك محاولات مكثفة يقوم بها مسئولي الأهلي لإقناعه بقبول التجربة ولكنه يرغب في تولي فريق باوروبا وغير متحمس للشرق الأوسط في الفترة الحالية .