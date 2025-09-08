ساويرس: طفرة في السياحة تتطلب مشروعات فندقية جديدة وخفض الفائدة إلى 8% لدعم الاستثمار

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس أن معدلات السياحة الوافدة لمصر حققت طفرة كبرى خلال الفترة الماضية، بما يستلزم زيادة المشروعات الفندقية والسياحية لتلبية الطلب المتزايد، مضيفًا أن القطاع الخاص قدم تجارب مميزة خلال الفترة الماضية في مجال السياحة خاصة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بما يشجع على زيادة فرص جذب الاستثمارات في ذلك المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، تحت عنوان: "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اليوم



ولفت "ساويرس"، إلى أن تشجيع القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة مع استمرار استقرار سعر الصرف، سينعكس بالإيجاب على نمو وتيرة المشروعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على مدار السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار مواد البناء ألقى بالمزيد من الأعباء على المطورين العقاريين، وساهم في ارتفاع أسعار الوحدات بالسوق لمستويات عالية.

وأوضح أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة جيدة خلال الفترة الماضية لزيادة جلسات الاستماع إلى القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، كما نجحت في حل العديد من مشكلات المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمارات في عدد من المجالات خاصة الزراعية منها، مطالبًا باستمرار النهج نحو خفض سعر الفائدة وصولاً إلى ٨٪ بما يسهم في زيادة تشجيع النمو وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.



وحول مشروع تطوير منظومة تشغيل منطقة الأهرامات، قال "ساويرس"، إنه نجح في تقديم مشروع يليق بقيمة المنطقة الأثرية، من حيث الدخول والخروج ووجود مسارات مخصصة لركوب الجمال ومزارات ومركز للزوار ووسائل للانتقال ترتقي بالصورة الحضارية لمنطقة الأهرامات.