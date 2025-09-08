تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و775 شاحنة و159 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 ركاب بموانيها.



وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و388 شاحنة و115 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و387 شاحنة و44 سيارة.



وأشا إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين Belagos Express، وposeidon Express، بينما غادرت السفينة ALcudia Express، وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و291 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آور، والحسين وآيلة.

